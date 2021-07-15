據最新實價資料顯示，台北市的士北科出現兩筆土地交易，成交金額達每坪215萬元，成交單價是區域的實價次高紀錄，而該筆交易發生時間則是在房地合一2.0新制上路之前，由於1.0的境內營利事業稅率為20%，不過若是新制短期轉手稅率則達35%~45%，而該筆交易前手持有時間都不到3年，顯見房地合一上路前的確促成一些交易速度加快。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常稅制的改變，在上路前都會促使一部分的交易加快腳步，不過2.0並未見到明顯拋售潮，該筆交易的土地價格還創下區域相對高價，顯見有些投資或開發型的個案，投資人的確會評估長期開發效益與短期轉手獲利，何者較為划算有利。

北士科的科專區土地一直相當熱門，兩三年前不乏上市建設公司到士北科內購置土地，成交單價約在每坪155~165萬元，且土地價格隨景氣呈現走揚趨勢，由於北市對於辦公大樓與廠辦市場需求穩定，上市公司購置土地後，多公告將進行投資興建辦公大樓供出售或出租使用。

此次交易的軟橋段50地號與51地號，兩筆交易皆為3/10的持分移轉，成交總價為8.1億元與5.4億元，成交單價則為每坪215萬元，備註資料還顯示，買方同意支付賣方已付主管機關之綠建築保證金561萬餘元，且買方另行支付賣方已購買公設地價款1002萬元和容積移轉代金1億元，而兩個地號前手交易時間分別為2019年5月與2019年10月，此次趕在房地合一2.0以前辦完移轉，就可以適用舊制的20%稅率，因此房地合一2.0也可能是促成交易的關鍵因素之一。