陳志帆分隊長儀照。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

喬友大廈惡火，消防英雄陳志帆犧牲，彰化縣0630火警治喪委員會15日10點在彰化殯儀館舉行追思告別式，總統頒授褒揚令，代表頒授消防獎章，縣長頒授晉升令與榮譽章，縣長頒發消防楷模證書。覆蓋消防旗、國旗。靈車經過消防分隊時，消防車鳴笛致敬，發引台中火葬場火化。

陳志帆深入火場奮勇救災，因公殉職，讓人心碎，消防英雄的搏命，火神也流淚。

陳志帆消防英雄訃告，紀錄了故陳分隊長志帆事略，如下：

故陳分隊長志帆，彰化縣彰化市人，生於民國七十七年九月八日，為家中長子，自幼個性正直，待人和善，在學期間成績優異，原考取陽明國中資優班入學資格，後受彰泰國中延攬就讀，不負所望考取彰化第一學府彰化高中，在學勤勉更錄取國立中央大學，實為父母、妹妹眼中果敢智慧，懂事進取的大哥。

故陳分隊長感於父親擔任彰化縣民間災害防救團體（水上救生協會志工）期間，救人於水火，無私奉獻之精神，立志追隨父親腳步，成年後在父親鼓勵下投身消防工作，一百零三年考取消防警察人員考試，優選分發彰化縣防局任職，投入消防救災救護業務近六年，積極參各項搶救任務，自我精進提升個人體技，期間取得初級救護技術員、中級救護技術員、救生員等證照，同時接受急流救生訓練、火災搶救初級班、化學災害搶救基礎班等訓練、火災搶救初級班、化學災害搶救基礎班等訓練，集各項技能於一身，環抱慈善之心救民眾於危難之中，積極認真、盡忠職守之工作態度受機關長官及民眾肯定。

故陳分隊長任職期間與同仁相處融洽，為人耿直，勤勉自勵，勤暇之餘仍保有自身鍛鍊，上進勤學，積極準備三等考試，為同仁學習典範，任職期間多次參與轄內工廠、倉庫、住宅等大小火警，厥功甚偉，出生入死冒險犯難，赴湯蹈火無所畏懼，功績卓著值為表率。

故陳分隊長於民國一百一十年六月三十日十九時四十八分執行彰化市中正路喬友大樓火警任務，於該棟大樓九樓發現民眾數名，不幸濃煙急竄阻斷來路，故陳分隊長奮不顧身就地安置民眾免於危難，至後續成功救援民眾八名，唯自身未能及時撤離，英勇殉職，得年三十三歲。

故陳分隊長年輕有為，於生命最後一刻仍不忘民眾安危，捨己為人，不畏艱難，英勇殉職，犧牲奉獻之浩氣英風，實為消防人員之典範，足堪褒揚。謹敘

故陳分隊長志帆生平救災事蹟，百世良範，並致哀思。