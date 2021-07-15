雞排妹（鄭家純）被週刊拍到和大10歲的「保時捷男」開房，卻傳出男方早有未婚妻女友（A女），讓她捲入小三風波，引起網友撻伐，沒想到事件大逆轉，雞排妹公開A女道歉聲明，表示：「從來沒有所謂的小三跟正宮」，更指出兩人都是受害者，即便還給她清白，雞排妹半夜仍針對此事再發文，不禁感嘆：「為什麼要吞下小三罪名」。

雞排妹表示A女坦承自己爆料，加上週刊不實報導，願意認錯道歉，她強調起初看到報導時，對於哪個部份得負責感到疑惑，沒想到網友就開始腦補，光看報導關鍵字就判定她有罪，沒想到聲明「沒有訂婚哪來未婚妻」，希望藉此釐清事實真相，未料要她道歉的聲音反而變更大聲，雞排妹強調跟朋友非交往關係，連有A女存在都不知道，要怎麼破壞人家感情？

雞排妹發文抒發心情。（圖／鄭家純臉書）

對於一開始被檢討要對A女有同理心，雞排妹反問：「有人要來同理我這個在不知情狀況下，被捲進情感風波的人嗎？」更強調：「沒有想當不可能存在的正宮或眾女友之一的我，為什麼要吞下小三罪名？」更令她不解的是即便A女發表道歉聲明，仍有許多人不滿意，但對她而言，僅是發文而不是要求A女出面道歉，已經是最溫和的收尾。

面對種種風波，雞排妹坦言若自己做了什麼，導致有人看了不喜歡來罵，再難聽都會接受，也並未因此告過任何酸民，但無法接受一場鬧劇，自己卻得無端遭到攻擊，更點出癥結點：「老實說你們就是看我不爽很多年，白天時喜滋滋以為，終於有機會看見我倒下而已吧。」