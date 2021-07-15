國內目前僅有AZ及莫德納兩款疫苗，不少人因害怕AZ產生的不良反應，希望能夠施打莫德納。不過腎臟科名醫江守山表示，女生應施打莫德納、男生接種AZ，才是最佳的疫苗策略，另外，待輝瑞／BNT疫苗抵台後，認為屆時定會開放AZ混打，呼籲民眾盡早接種。

江守山昨（14）日於個人臉書粉專《江守山醫師》分析，打疫苗最佳策略為，女性打莫德納；男性施打AZ。他解釋，因AZ疫苗副作用是嚴重併發血栓，根據歐美國家施打經驗來看，50歲以下的女性引發血栓的風險較高，再加上可能長期服用女性荷爾蒙藥物，像是停經後的女性或乳癌患者，會服用賀爾蒙對抗的療法及避孕藥相關用藥，都可能引發血栓風險。

至於莫德納，江守山說，其風險主要是年紀輕的男性會產生心肌炎，且以現階段來說，AZ為國內主要疫苗，供量也比較充足，能在最快的時間接種，但在8周後最主要的疫苗恐怕就是輝瑞／BNT。

江守山認為屆時定會開放混打，並提出英國的研究表示，西班牙卡洛斯三世健康研究等指出，第一劑打AZ，第二劑再接種輝瑞／BNT，效果不下於打兩劑輝瑞／BNT，認為既然如此，應趕緊預約施打AZ疫苗，發揮保護力。

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