花蓮進入「水床模式」，14日一整天搖個不停，單日發生超過40起地震。根據中央氣象局觀測，芮氏規模逾4的地震有10起；網友發現，氣象局彙整圖竟出現「神秘棋盤格」，排列方正的震央位置，令人好奇。

根據氣象局紀錄，14日的42起有感地震，以中、小規模為主，這一系列群震，都屬於本月7日、8日兩個規模5.4地震的餘震；當時氣象局認為是「雙主震」，且兩起主震深度都不到10公里，屬極淺層地震。

彙整圖中赫然發現「神秘棋盤格」，每起地震震央都成了排列方正、整齊有序的點，網友不禁問「這是大地震前兆嗎？」氣象局長鄭明典在臉書PO文，呼籲民眾地震過後勿前往山區活動，因近來午後大雨，若土石鬆動，相對較危險。

至於棋盤格，鄭明典解釋，那是因為座標小數點後2位被消去了，才會看起來這麼整齊。地震測報中心主任陳國昌指出，該地區近期地震特別多，又分批發生，確實滿少見的。不過他強調，當地強震機率極低，持續釋放能量是好事，民眾不用太擔心。