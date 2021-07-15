離東京奧運開幕倒數不到10天了，世界各國也蓄勢待發準備參加比賽，但由於世界和日本當地還是受到嚴峻的新冠肺炎影響，所以各國團隊和選手也是抱著提心吊膽的狀態去參加比賽，而因此退出賽會的選手也不少，如網球就是其中一例。

而在最近桌球界也傳來了壞消息，那就是有多達9位國家隊選手宣佈退賽，其中包含亞洲、歐洲、美洲、大洋洲，其中還有世界冠軍級的俄羅斯選手薩姆索諾夫(Vladimir Samsonov)，他甚至直接宣告退休了！

除薩姆索諾夫，桌球勁旅、多次世界與亞洲冠軍得主朝鮮女子隊也在今年4月宣佈集體退賽，使得2單打名額和1團體名額全作廢，最终資格讓給法國女子代表隊。此外荷蘭華裔名將李潔、瑞典選手及2位紐西蘭選手、1位萬那杜選手也宣佈退出，加拿大華裔名將王臻則退出單打，但仍保留混雙。

抱憾離隊相當可惜，不過因為世界疫情仍然嚴重，或許這些選手都有自身考量，不願意冒著染疫風險參加比賽也是合情合理的選擇，當然這也讓賽會的星度與精采程度略微下滑，不過卻因此讓一些國家有更好的奪牌機會，相信他們會好好把握。

本屆桌球賽事中華隊派出老將莊智淵坐鎮，加上世界排名第一混雙林昀儒和鄭怡靜，另外還有陳建安、陳思羽、鄭先知，這次我國五個項目包含男單、女單、男團、女團、混雙都會參加，希望能衝擊獎牌。而本屆奧運仍有176位選手參賽，團體賽各16隊，相信還是具有一定競爭力。