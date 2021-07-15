小編今天（15日）精選5件不可不知的國內外財經大事。陽明股價跌破182元現金增資價格，市場傳言，主辦券商元大與陽明密集溝通，討論重新定價、延後增資案等。但一位協辦券商高層認為，此案不可能踩煞車，只剩下最後繳款，除非有強烈理由，否則對已繳款的投資人不公平，唯一可能是元大跟券商公會報備延長特定人繳款時間，爭取更多時間找尋特定人認購。

【1】陽明詢圈現增 掀棄購潮？

國內罕見大規模詢圈案、募資達291.2億元的陽明海運現增案，在這波航運股遇亂流重挫下，市價確定跌破現增價，市場傳出恐出現圈購人棄購潮，15日是特定圈購人最後繳款期限，若出現大量詢價圈購認購不足部分，負責包銷的元大等12大券商須自行認購，引起投資圈、產業界高度關注。

【2】旺季來了 貨櫃海運價今年第16度調漲

陽明海運發出最新漲價通知給客戶，8月15日起美東線、美西線每40呎櫃GRI（綜合費率上漲附加費）喊漲1000美元。業界表示，預料其他船公司將陸續跟進，這是今年來貨櫃海運運價第16次喊漲！

【3】全球半導體設備支出 大噴發

國際半導體產業協會（SEMI）大幅上修今、明兩年的全球半導體設備支出規模，預估2021年全球半導體製造設備銷售總額將達952.9億美元，在數位轉型推動下，2022年市場規模將首度突破千億美元大關達1013.1億美元，連續二年創下歷史新高。

【4】Fed老大鮑爾：通膨終將放緩 縮減QE不急

美國聯準會（Fed）主席鮑爾14日出席眾議院聽證會，發表半年一度的貨幣政策報告，他在書面證詞提到，美國通膨在未來幾個月料持續升溫，之後將趨於和緩，等於重申高通膨只是暫時的鴿派基調。至於外界關注的Fed何時縮減QE（量化寬鬆），鮑爾僅表示會在往後的集會持續討論。

【5】首次「習拜會」鋪路 傳美派她7月底訪陸

中美正積極推動兩國元首會晤。傳美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）7月底將訪問中國，為美國總統拜登與中國國家主席習近平在10月羅馬G20峰會上見面做進行先遣磋商。