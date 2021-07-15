通緝犯葉姓男子遭員警解送到台北地檢署歸案，他因不想入獄，再加上毒癮發作想要打一針，竟帶著手銬朝一旁的總統府方向狂奔遭逮，台北地方法院考量他脫逃並未得逞，且其脫逃時間短暫、距離不遠，犯行尚屬輕微，依脫逃未遂罪判刑3月，可易科罰金。可上訴。

今年5月12日下午3點多，葉男因另案遭通緝，員警逮捕後解送位於總統府後方的北檢第三辦公室，葉男乘員警疏未注意之際，沿桃源街往寶慶路方向脫逃，員警發覺後隨即在後追捕，葉男逃向總統府方向，奔跑100公尺被逮。

北院審酌葉男在員警執行通緝逮補解送人犯之職務時，僅因毒癮發作，想要打一針，竟欲脫離公權力之拘束及監督而為本案犯行，影響國家司法權之正當行使，所為實有不該，惟因他脫逃並未得逞，且其脫逃時間短暫、距離不遠，犯行尚屬輕微。

法官考量他有過失傷害、贓物、詐欺及諸多搶奪、竊盜、毒品之前案紀錄，素行不佳，而應為其從重量刑之考量，惟衡酌被告犯後坦承所犯，犯後態度良好，依脫逃未遂罪判刑3月，可易科罰金。可上訴。