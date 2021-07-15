新華社今（15日）報導，大陸為加強網絡表演行業內容源頭管理，進一步明確平台、主播、經紀機構三方關係，日前，大陸文化和旅遊部研究起草了《網絡表演經紀機構管理辦法（徵求意見稿）》（下稱《辦法》），並正式向社會公開徵求意見。

意見稿規定，網絡表演經紀機構不得以虛假消費、帶頭打賞等方式誘導用戶消費，不得以打賞排名、虛假宣傳等方式炒作網絡表演者收入。

意見稿指出，網絡表演經紀機構應當加強對簽約網絡表演者的約束，要求其不得以特殊對待、語言刺激、承諾返利等方式誘導用戶消費；當發現簽約網絡表演者所提供的網絡表演含有違法違規內容時，應要求網絡表演者停止網絡表演活動。

此外，《辦法》擬規定，網絡表演經紀機構應當配備滿足業務需要的演出經紀人員，演出經紀人員與所簽約網絡表演者人數比例原則上不低於1：100。這也是大陸首次明確限定經紀人員和網絡表演者的人員配比。

中國演出行業協會相關負責人指出，目前網絡主播經紀人與網絡表演者基本工作都發生在線上，彼此不見面，也沒有更多的工作交互，這與線下藝人經紀與藝人的工作關係相比更加鬆散，因此可以存在一定比例範圍內的一對多。

據報導，《2020年中國網絡表演（直播）行業發展報告》顯示，截至2020年末，中國網絡表演（直播）行業主播賬號累計超1.3億（根據23家平台匯總數據），其中日均新增主播峰值為4.3萬人。