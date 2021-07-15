微解封防疫措施適度鬆綁，台北喜來登大飯店結合美食與住宿自即日起至7月底推出一系列「美食宅度假」住宿專案，從米其林烤鴨雙饗、拿坡里披薩、泰國菜、牛排大餐等，全都由專人送入客房，即可入住星級飯店一晚、並將客房化身私包廂享受美食，同時免費電影看到飽。

微解封期間，台北喜來登堅守防疫完成萬豪國際清潔計畫審核，更榮獲世界觀光旅遊委員會頒發的「安全旅遊戳記」，每間客房以紫外線消毒燈、專業消毒劑清潔等高標準流程淨化環境，並加強各區域接觸熱點消毒打造安心空間。為搶攻微解封商機，台北喜來登決定挾豐富美食餐飲資源優勢推出一系列「美食宅度假」住宿專案，讓食家饕客與吃貨，享受美食假期。

台北喜來登「美食宅度假」專房專案中的 「米其林烤鴨雙饗樂」住宿專案，主打米其林餐盤推薦的辰園餐廳「廣式片皮鴨二吃」，以師承香港鏞記的掛爐手法，選用重達三公斤多的宜蘭北平鴨，以十多種中藥材及辛香料醃製，均勻挑桿燒烤逼出多餘鴨油打造皮酥肉嫩的好滋味。二為是皮脆肉薄的片皮鴨捲餅，以及肉質鮮嫩多汁的脆皮鴨腿佐冰梅醬。

「充電再出發」住宿專案主打異國料理吸客，可享用拿坡里披薩職人協會認證的「比薩屋義式雙人餐」或泰國皇室美饌的「SUKHOTHAI泰式雙人餐」，再贈送精選紅酒一瓶佐配美食，以及「天然浴鹽與精油滾珠瓶」療癒勞碌的身心。比薩屋套餐包含燻鮭魚凱薩沙拉、招牌松露南瓜野菇濃湯與卡拉布里亞香烤辣春雞，現烤鮮蝦櫛瓜馬斯卡彭起士比薩，味蕾遊歷美妙的靴子半島。SUKHOTHAI套餐則包含酸辣拌海鮮、碳烤豬頸肉、金錢蝦餅、椰汁綠咖哩雞肉、香茅野菇湯等七道式料理。

「安東廳頂級牛排」享受專人送入房內的「安東廳牛排大餐」主廚精心烹製的16盎司美國頂級肋眼牛排、布里歐麵包、鮭魚沙拉、蘑菇濃湯等美味佳餚，替兩人久違的浪漫時刻加溫。

「微醺小日子」住宿專案以超小資優惠價，每人每晚平均不用兩千元享受買一晚送一晚，隔日延遲退房至下午兩點外，住宿期間的早、中、晚三餐專人送房豐盛美味的大販店精選餐盒，包含雙主菜餐盒、照燒烤牛排餐盒、古早味海鮮炒米粉等，再贈紅酒一瓶與海尼根啤酒四罐，在房內喝得盡興吃得痛快又安心、帶著微醺醉意入夢，飯店度假輕鬆自在又開醺。台北喜來登飯店表示，以上專案價格均含稅與服務費。