【旅奇傳媒/記者-徐意雯】經常旅行日本的台灣朋友，對於「城下町」一詞可能不陌生。日本的城下町指的是以領主的城堡為中心所發展起來的城鎮，越接近中心的居民階級越高，大家熟知的「武家屋敷」，也就是武士們居住的宅邸，通常就位於這精華地段，若以台北市來比喻，可以想成大安區或信義區更容易理解。因此日本現在許多保留下來的城下町，都是以武家屋敷的建築為主，不過來到平戶城的城下町，風情卻完全不一樣，其原因跟平戶的歷史發展有很大的關聯。

長崎縣平戶市可說是日本最早與外國頻繁貿易交流的地方，這與當時平戶藩松浦藩主的開明作風大有關係。松蒲藩主並不單純重士輕商，反而很看重貿易發展，因此平戶城周圍蛋黃區的規劃是以商業區為主，並非住宅區，可說完全以商業為導向。因此漫步在平戶的城下町，就像是穿梭到江戶時代逛街一樣。遊客可從觀光案內所租借電動腳踏車出發，就能輕鬆悠遊平戶市。

▋荷蘭商館

這座落成於1639年的日本第一棟洋風建築物，其實是當時用來存放大量的珍貴貿易商品的倉庫。館內提供免費中文語音導覽機，也可以體驗古代的桌遊，各種伴手禮當然也買得到。

▲2011年9月整修完畢的荷蘭商館，雪白的外牆在藍天大海襯托下格外醒目。 圖：平戶觀光協會／提供

▋荷蘭商館通

荷蘭商館通即是過去的商店街，街道兩旁林立著江戶到昭和初期的建築，現在也有許多商店營業中，包括甜點店、咖啡店、伴手禮店等。即使不購物，充滿韻味的老街風情也很適合拍照。

▲彷彿走入時光隧道的老街風情，兩邊都是商店，可以想見過去繁榮的樣子。 記者-徐意雯／攝

▋松浦史料博物館

這是由過去擔任藩主的松浦家族舊邸所改建而成的博物館，已有超過2甲子的歷史。館內保留大量大航海時代的珍貴資料外，也可在茶室體驗鎮信流派的茶道招待。

▲松浦家的官邸中保存了許多珍貴史料。在這可體驗公主或武士變裝外，也有提供事前預約的和服租借服務。 記者-徐意雯／攝

▋平戶溫泉

松浦史料博物館前設立了免費的手湯、足湯設施，兩種體驗一次滿足。此外，平戶溫泉據說有美肌功能，來平戶時一定要來體驗一下不用錢的天然保養品。

▲手腳都顧到的貼心免費露天泡湯設施。 圖：平戶觀光協會／提供

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