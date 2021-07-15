永齡基金會丶台積電採購1000萬劑BNT疫苗完成簽約，駐德代表謝志偉也在臉書發文感謝相關台灣企業、德國經濟部、德國友人與一位國內疾管署公務員。媒體人「逆風的烏鴉」表示，這篇文透露了謝在這個議題中，是多麼邊緣又無用故只能以此刷存在感，除了可悲沒有其他形容詞了。

逆風的烏鴉今日（15）在臉書發文指出，謝志偉這篇文章最重要的是，他強調要感謝一個疾管署的基層官員。為什麼要感謝這個官員？謝稱自己在今年1月13日銜命和BNT聯繫，當時疾管署負責和他對口的，就是這名公務員。然後謝細數自己接到任務後，整理了那段期間疾管署和BNT的電子郵件，心情也隨之有所變化。接下來很大篇幅，都是在罵對岸，並讚府院為了買疫苗的努力與艱辛。

逆風的烏鴉分析，謝志偉這篇文章，表面上是要感謝德國國會議員和那位疾管署的基層官員，但實際上他希望達到的目的，是要說在買BNT疫苗這件事上，他也是出力很多的。比如說，和德國國會議員、高層官員聯繫，還有就是銜命力挽狂瀾，和BNT高層溝通。其實，就是在刷存在感無誤。然而謝此舉，卻反而讓他在這個交易的角色露餡；他的角色是什麼呢？就是「沒有角色」，因為 從結果看，去年到今年1月那筆交易仍是告吹的，他的溝通顯然沒有達到任何效果。

不僅如此，逆風的烏鴉直言：「從他po文看，他在從去年開始的交易案裡，只有一個時刻是被高層交辦任務的，就是今年1月交易要告吹的時候。」從去年7月起，中間歷經東洋案、雅各臣案、永齡基金會等案，「他竟然都沒有任何可以寫的地方，這太讓人驚訝了。」同時謝志偉在文中自曝，在1月被交辦任務後，為了論理，把那段時間3個月的電子郵件一一詳讀，然後隨著信件裡敘述交易本來要談成卻又破局而心情跌宕起伏。可見在此之前，謝根本不清楚交易的進度，他就是個徹頭徹尾的局外人。

綜觀以上，逆風的烏鴉表示，採購BNT疫苗一事，即便是與德國鄭是邦交的外交官也不太可能使上力，因為BNT就是個公司，只要合法做生意政府都管不了他，何況是謝志偉？但最令他詫異的是，竟然連國安高層都沒把謝當作一個角色，「看看這樣的人，竟也來刷存在感。除了可悲，我想不到其他形容詞了。」