警員到場後趨前與外籍男子攀談，得知該名男子係加拿大籍，因想念家鄉心情低落，在超商外飲酒解悶。（民眾提供）

台中市第四分局黎明派出所接獲報案，聲稱見1名外籍男子躺臥路邊多時，員警聽聞後趕赴現場，輕聲喚醒男子，並以流利英語與男子交談，才知道該名加拿大籍男子定居台灣，因心情欠佳騎車外出欲購買酒精飲品，惟因天氣炎熱難耐，將車停妥後即開罐飲用，並於路邊稍事休息。

警方指出，日前該所接獲民眾報案，稱於南屯區向上路與益豐路口，發現1名外籍男子倒臥地上，急需警察給予協助。警員何亞治、謝利佳到場後，趨前與該外籍男子攀談，得知該名男子係加拿大籍，因想念家鄉心情低落，在超商外飲酒解悶。

警方表示，該男子也知道酒後不能駕車法律規定，故在原地坐著休息，打算歇息退酒後再騎回家，何、謝2警得知後，在旁開導安撫情緒，男子驚訝員警流利的外語能力，過程相談甚歡；員警擔心男子退酒後駕車仍有觸法之虞，主動提出護送男子返家，讓長年在異鄉定居的加籍男子備感溫馨，感動不已。

警方說，何員持有多益最高級金色證書，因為喜歡看外國影集，遂練就一身好本領，這次的為民服務，其害羞的表示，能將自己興趣所學發揮在幫助他人身上，也是很有成就感。

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