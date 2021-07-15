「玉荷包吐司」食用前取出於室溫解凍並回烤，烘烤時將鋁箔紙覆於吐司上，可避免受熱不均外焦內冷。（圖／LA ONE eshop）

LA ONE「法式油封櫻桃鴨腿」採用振聲的櫻桃鴨種，以粗鹽與月桂葉、茵陳蒿、黑胡椒等香料醃漬，浸泡在鴨油中低溫慢煮。（圖／LA ONE eshop）

LA ONE「核桃木煙燻鮭魚」師承諾曼第名廚Alain Mauconduit作法，使用果木以約攝氏5度低溫燻製7小時，使鮭魚保有如生魚片般的細膩口感。（圖／LA ONE eshop）

LA ONE「漢堡排」只要輕鬆加熱，即可鮮美即食，一口咬下，肉汁Juicy。（圖／LA ONE eshop）

LA ONE「鮮蝦咖哩燉飯」選用與店內同級無毒養殖白蝦，品質不錯。（圖／LA ONE eshop）

「波特酒燉牛頰」選用頂級牛頰肉，費心以波特酒長時間熬煮入味，因火候準確拿捏，入口不柴不澀。（圖／LA ONE eshop）

LA ONE「奶油南瓜湯」採用小農友善耕作的南瓜，與奶油一同烤熟，逼出甜香；再加入洋蔥、蒜苗、雞高湯熬煮。（圖／LA ONE eshop）

LA ONE「小桂圓麵包」龍眼乾香香甜甜，也吃得到核桃脆脆的口感，麵包體紮實又充滿麥香。（圖／LA ONE eshop）

LA ONE「大白菜紅燒獅子頭」是簡天才私房菜，將絞肉肥瘦比適當，肉丸鮮嫩，白菜清甜，湯汁鮮美。（圖／LA ONE eshop）

疫情，改變了不少產業服務模式，也改變民眾餐飲消費習慣，除餐飲美食外賣外送市場高速成長，「居家自煮」的人也增加，為此，由「法菜南霸天」名廚簡天才領軍的高雄THOMAS CHIEN 餐飲事業群旗下的「LA ONE eshop 天才好食光」網路商店，推出了即食生鮮、各式拌醬以及台灣水果醬、伴手禮點心等眾多品項， 強調都是由簡天才師傅與廚師團隊共同用心監製，並標榜等同餐廳規格，其中生鮮即食料理包，只要花幾分鐘簡易覆熱，便可在家輕鬆上菜。

「LA ONE eshop 天才好食光」疫情期間更推出了「防疫大補帖優惠免運組」，從麵包、湯品、經典料理等一次收納，防疫期間居家自煮免煩惱。「極簡生活提案專區」則是將生鮮即食料理包以簡易真空包輕裝上架跟出貨，讓非送禮、以自用為主的客人可以選購在家煮，簡化的真空裸包省去外盒包裝，鮮食美味依舊不減，與消費者攜手為環保、為地球盡心力。

簡天才與他帶領的廚師團隊長久以來致力於餐廳的美味良食料理，並且進一步研發為簡單覆熱即可食用的料理包，於「LA ONE烘焙坊」門市供應給高雄地區的朋友，2018年底更成立了電商「LA ONE eshop 天才好食光」網店，將商品上架分享給高雄地區以外的消費者。簡天才師傅長期與在地好農合作縮短食物里程，更致力於全食物料理、醜蔬食材再運用、剩食捐贈等等，對於有機自然農法耕種、保種與食材多樣性，以及綠色餐飲、地球環保等議題都十分關心盡力。

因應疫情，「LA ONE eshop 天才好食光」推出了優惠免運「防疫大補帖」，一次性將LA ONE美味的麵包、玉荷包吐司、多款經典料理覆熱即食調理包以及歐陸湯品等套裝組合，只要購買一組，就可以在家打造屬於自己的餐廳級美食。招牌明星商品有「核桃木煙燻鮭魚」、「法式油封櫻桃鴨腿」、「波特酒燉牛頰」、「烤豬肋排」、「紅燒獅子頭」、「漢堡排」、「咖哩鮮蝦燉飯」，以及「奶油南瓜湯」、「奶油蘑菇濃湯」、「洋蔥湯」等，皆收入在這次的「防疫大補帖」裡面，省去採購食材以及備料的過程，只要簡易覆熱，即可上菜，省時又省事。

「LA ONE eshop 天才好食光」網路商店也規劃成立生鮮即食「極簡生活提案專區」，共計推出21件商品，都可以簡易真空包裝出貨，提供給家用自煮的消費者選購，即日起更直接回饋商品定價1％給選擇此專區真空裸包出貨的電商會員，感謝大家一起愛護地球；而原有帶包裝的商品則繼續保留，讓消費者有送禮需求時，可選擇帶包裝商品做為送禮。這次的防疫大補帖也選擇以裸包出貨，替居家自煮享用的消費者省去外盒包裝，減少垃圾的產生。

為讓「居家自煮」的朋友心快速上手，簡天才師傅也與廚師團隊特地製作許多覆熱烹飪教學影片，放在網店平台的Chef小教室／覆熱指南 裡面供參考。透過影片，儘管在疫情期間餐廳無內用營運， 民眾可為居家防疫做好美食全方位準備。