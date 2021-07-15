政院關閉民間買疫苗管道！鄭麗文轟蔡政府收割不要臉 「無恥鐮刀黨，羞羞羞！」

台積電與永齡基金會簽約採購1000萬劑BNT疫苗，國民黨主席江啟臣昨(14日)呼籲政府，開放民間、地方政府採購疫苗，期盼蔡政府儘速完成藍營4縣市申購疫苗的行政程序，但政院以台灣年底乃至明年有相當數量，經評估現階段無開啟新專案必要。國民黨立委鄭麗文昨在臉書表示，台灣疫苗真的夠嗎？我們到底是不是活在同一個時空？「一開始死擋活擋民間買疫苗也是你蔡政府，最後疫苗買到了，又全部變成你的功勞？天底下怎麼會有這麼無恥的鐮刀黨？」

鄭麗文14日在臉書質疑，全世界都超買，為什麼只有蔡政府不敢多買?雖然把目前所有採購的疫苗、加上美日捐贈、再加上郭台銘、台積電、慈劑贈送的疫苗，全部加起來，的確所有國人都可以打的到，但重點是這些疫苗，尤其是政府採購的疫苗什麼時候會到貨?在這種根本不知道疫苗在哪裡的情況下，為什麼不緊急加購莫德納跟BNT疫苗？世界都在搶的、能夠對抗Delta變種病毒的Novavax疫苗，我們難道都不用買嗎?

不只如此，鄭麗文更批，蔡政府竟然還好意思拚命大內宣、大外宣，「一開始死擋活擋民間買疫苗也是你蔡政府，最後疫苗買到了，又全部變成你的功勞？天底下怎麼會有這麼無恥的鐮刀黨？拿著一把鐮刀到處收割，還拼命造神！政委唐鳳所有的平台通通是慢太多拍、且上線永遠大烏龍。」

鄭麗文直言，一個很簡單、根本沒有什麼技術難度的平台，非得要拖到天荒地老，最後終於上線了，又出現一大堆烏龍跟錯誤，要拿這個東西去跟人家講說台灣是科技大國嗎？真的會笑掉所有人大牙。最後她呼籲蔡政府，立即公布採購疫苗的到貨時程、全國疫苗施打線上登錄系統以及民間捐贈疫苗，應該要有單一聯繫的窗口。