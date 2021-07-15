(11:20更新)航運、鋼鐵族群今(15日)跌深反彈，長榮率先在11點亮燈漲停，股價來到163元，陽明隨即也跟進，漲停價為179元，但仍不到現金增資價182元，最後一個漲停的萬海股價也來到278.5元。

高端疫苗已完成申請緊急使用授權EUA審查的資料補件，目前靜待結果出爐，高端股價早盤也來到241元的漲停價，帶動大股東云辰也亮燈，來到27.25元的漲停價，台康生技也一度亮燈來到134元，興櫃掛牌的聯亞藥也走高，早盤一度報149.5元，漲幅達28.2%。

不過，下午將召開法人說明會的台積電以平盤開出後，盤中一度漲1元至614元，但10點過後股價走弱，一度報608元，下跌5元。

美股周三漲跌互見，台股今(15日)開盤上漲33.03點，以17878.78點開出，下午將召開法說會的台積電以平盤613元開出後，在平盤附近徘徊，貨櫃三雄開盤揚帆，長榮上漲5.5元，以154元開出，漲幅3.7%，包括半導體、航運、鋼鐵、金融族群都呈現上漲，指數在開盤後站上17900點，一度報17926.89點，漲逾80點。

美國聯準會(Fed)主席鮑爾出席國會聽證會時強調寬鬆政策不變，並再次表示近期通膨急升為短暫現象，道瓊工業指數收盤小漲0.13%，漲幅44.44點，以34933.43點收，標普500指數小漲5.09點，漲幅0.12%，收在4374.38點，那斯達克指數終場收在14644.95點，下跌32.27點，跌幅0.22%。台積電ADR上漲 0.40%，聯電ADR則是下跌1.22%。

台股14日開高震盪走低，電子回溫，航運、鋼鐵賣壓出籠，尾盤靠台積電拉高，指數收在17845.75點，小跌1.77點，盤中高低震盪224點，成交值5732億元，統計三大法人，外資及陸資買超153.11億元，投信、自營商則是賣超，投信賣超31.81億元，自營商賣超3.71億元，合計買超117.59億元。