中央流行疫情指揮中心從5月中旬將全國升為三級警戒，要求全國中小學停課，與此同時，指揮中心也宣布家長如為照顧家中12歲以下學童的家長可請防疫照顧假，並要求雇主不得有不利對待，但有家長詢問，家有小學6年級學童但已滿12歲，可否向雇主請防疫照顧假？勞動部表示，經與教育部確認「12歲以下（意即未滿13歲）之學童」家長其中一人，在學童停止到班期間如有照顧學童需求，可以請防疫照顧假。
近日有家長詢問縣市政府，「為照顧逾12歲之國小六年級學童，得否請防疫照顧假？」，縣市政府再詢問勞動部，勞動部再函文教育部。
勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，原本的規定是寫12歲以下，但經與教育部確認後為12歲（含）以下，意謂為照顧未滿13歲的孩童均可以請防疫照顧假，「12歲364天也能請」。
勞動部提醒，勞工配合防疫需求，請防疫照顧假，雇主不得視為曠工、強迫勞工請事假或予扣發全勤獎金等不利處分；雇主不得要求先請畢家庭照顧假或其他假別，始得請防疫照顧假；如果扣發全勤獎金，將依違反勞基法第22條工資未全額給付處罰；如強制勞工一定要請特別休假或事假，將依違反勞基法第38條或第43條規定處罰，處罰金額都是2萬元至100萬元。
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