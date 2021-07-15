婦人、孩童遭捶下體捏胸掐脖 神棍荒唐祭改影片曝光（34分50秒開始，取自吳清煌Youtube頻道影片，如遭移除請見諒）

1名網友今年4月在Youtube上傳年初「玉石媽祖雲林繞境」活動影片，影片中1名乩童的行為引發爭議；該乩童以祭改、治病為由，不但手捏民眾的喉嚨、大力捶民眾腹部，甚至出拳猛打婦人下體、揉捏胸部，將將全身壓在婦人身上擺動下半身，誇張影片引發瘋傳；而遭指涉的宮廟澄清一切屬個人行為，警方將蒐集事做出裁罰。

影片中1名乩童先是大力捏男童鎖骨，當下令男童疼痛不堪、眼泛淚光，之後乩童要求男童嘴巴張開、自行手比劍指插入喉嚨深處，乩童之後在將男童抱住捏鎖骨，甚至猛捶男童腹部，還將男童壓地上，雙腳跪在男童身上，男童哭著大喊「你不要用我」，乩童則回覆「我就要用你」，最後在男童額頭畫符並念念有詞，宣稱全是在「治療」男童。

乩童之後在將男童抱住捏鎖骨，甚至猛捶男童腹部，還將男童壓地上，雙腳跪在男童身上。（翻攝自吳清煌Youtube頻道影片）

另1則影片中，1名婦人倒臥地上，該乩童穿著鞋子「整個人」往婦人身上踩，之後竟握拳朝婦人下體猛捶2下，還不斷拍打大腿內側、雙手重壓在婦人膀胱，過程中乩童不斷前後搖擺下半身，之後掐住婦人的副乳用力拉扯，再用手指掐住婦人喉嚨；婦人全程表情相當痛苦，但仍放任乩童所有作為。

該乩童陸續對其他信眾用腳踩腹部、手捏喉嚨、掐胸部等等，過程全被錄影下來，被網友分享在Youtube上，引來大批網友憤怒留言「就是這個瘋子當神棍」、「怎看起來像是神經病院跑出來的瘋子」、「老人家的身體被這樣對待，還假借神明名義，真是誇張」。

而西螺福心宮遭爆料疑似牽扯其中，宮廟臉書14日發出聲明，有人藉由頭份玉石媽祖進行治病療傷情事，純屬其個人行為，全然與福心宮無關；西螺分局表示，已循線找到男童並協助通報雲林縣政府社會處關懷。該乩童涉嫌違反醫師法、兒童及少年福利與權益保障法，警方已掌握其身分，將蒐集相關事證函送主管機關裁罰。

而西螺福心宮遭爆料疑似牽扯其中，宮廟臉書14日發出聲明，有人藉由頭份玉石媽祖進行治病療傷情事，純屬其個人行為。（翻攝自臉書）

據了解，該名男子是外地人，來西螺路邊賣菜有一段時日，他自稱乩童，起乩時常抓女人胸部，也會抓男人下體，作風很爭議，但也有一票信徒，他曾要求在西螺某寺廟分住膳房但遭斷然拒絕。