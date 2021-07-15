矽谷一名暖心16 歲台裔少女在加州過去15個月居家避疫期，幫忙送餐、製作愛心派義賣、募集物資和線上分享防身術，遵守防疫規定下發揮己長，獲得學校學不到的體驗。

今年4月初，住在矽谷聖荷西（San Jose）台裔10年級生（相當於台灣高一）陳孝儀（Fiona Chen）從網路上看到芝加哥兩名女大學生發起的Her Drive，在疫情期間為美國低收入女性募集生理用品、內衣和口罩等物資，再捐給庇護所，受到啟發，邀約同學一起行動。

那時距離加州實施居家避疫令剛過一年，疫苗在美國開打3個多月，社區尚未完全解封、學校還沒恢復實體課程，對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）人們已有較多的認識，做好防疫出門不是大問題。

在家網課結束後，她先從社群媒體發布募集物資的消息、接著戴口罩挨家詢問附近商店是否願意張貼她們自行繪製的海報，過程中遇到很多拒絕和挫折。

她告訴中央社記者，她學會吞下難過，「說謝謝，然後前往下一家」。

透過口耳相傳，許多社區居民愛心回饋，把欲捐贈的物資一袋袋放在自家門前，聯絡陳孝儀和同學們去收。這群女孩們另外在公園和校園定期擺桌，接受捐贈。

陳孝儀家的客廳暫時變成集貨中心，她們在6月時把兩大車廂物資交給從事反家庭暴力的非營利機構「鄰里方案」（Next Door Solutions）統籌分發。

「鄰里方案」副理溫辛克（Josita Wensink）對記者說，居家避疫後辦公室不再有志工，看到年輕學生聚集在一起把物資帶到組織，非常鼓舞人心。「當大家都坐在家裡防疫，他們願意參與義工活動、為社區做事，發揮影響力」。

疫情期間許多學生關在家，網課後玩網遊、或和朋友視訊群聊。陳孝儀卻像個義工加速器，主動找機會貢獻所長，那需要熱情和勇氣。

去年3月加州剛爆發疫情，聽到許多長者無法外出購買食物，她全副武裝防疫，隨著媽媽到朋友的餐館送餐多月。去年暑假「黑命關天」（Black Lives Matter BLM）反歧視示威活動風潮，陳孝儀沒去遊行，喜好做糕點的她從美媒看到「做派義賣」可以協助非裔社區重建籌款，每週一次她請媽媽載著到一小時遠的城鎮，在一處中央廚房和其他義工保持社交距離製作愛心派。

當亞裔仇視頻傳，練習以色列格鬥術長達6年的她認為有些簡易防身術人人可學。「一般人都可能被欺負、何況是弱勢孩子」，於是在疫情前已擔任義工的「華人特殊兒童之友」（FCSN）進行線上分享。

一開始她擔心傳授大人、再由他們教家裡的特殊兒會難以服眾，沒想到收到許多鼓勵，「年齡不是問題，內容才是王道」。

「華人特殊兒童之友」在舊金山灣區成立25年，外展暨家庭支持計畫專員周倩如（Dora Chou）對記者說，從去年到現在，看到許多志工學生持續思考幫助特殊需要的族群，包括錄製影音教學、說故事時間、勞作，還有一對一的線上家教等，「發揮大孩子的專長」。

「萬事互相效力」，周倩如提到很多義工家庭沒有特殊孩子，因著善心出發，學生不只是為了滿足申請大學的志工服務時數，而是在付出的氛圍中受到感動，期盼做得更多。

暖心女孩陳孝儀自從國中開始加入服務性社團，在志業中找到興趣，隨疫情需要投身不同類型的社區服務，她說，「大開眼見」，學到學校沒有教的功課，這一年多不算白關。