雖然最新公布的6月生產者物價指數（PPI）創下10年半來最大年漲幅，但聯準會主席鮑爾仍重申央行將維持其超寬鬆貨幣政策，撫平了投資人的不安情緒，周三道瓊指數和標普500指數小幅收高。

鮑爾周三在眾議院金融服務委員會發表其半年度的證詞時表示，儘管通膨數據飆升，但央行不急於開始放緩購債力道，他並表示他仍預期通膨將緩解。

鮑爾表示，在我們6月的會議上，委員會討論了自去年12月採行資產購買指引以來，經濟朝我們目標前進所取得的進展，雖然要達到「進一步取得實質進展」的標準仍有長路要走，但與會者預期經濟將繼續取得進展。

該美國央行總裁周四將赴參議院銀行委員會報告。

繼周二公布的6月消費者物價指數（CPI）創下2008年來最大漲幅後，儘管6月生產者物價通膨仍超出預期，但受到鮑威爾的鴿派談話影響，美國10年期公債殖利率下滑，延續近幾個月來的跌勢。

周三收盤，道瓊工業平均指數漲44.44點或0.13%，為34,933.23點。標準普爾500指數收漲0.12%，為4,374.30點，盤初一度觸及歷史高點。那斯達克綜合指數跌0.22%，收在14,644.95點。

標普500指數11大類股漲跌互見，能源股重挫2.94%，跌幅最大。 必需消費品類股漲0.91%，表現最佳。科技股指數收漲0.73%。

受蘋果創下歷史收盤新高提振，那斯達克100指數改寫歷史收盤高點。

蘋果勁揚2.4%，收在149.15美元。媒體報導，蘋果已經要求供應商將新一代iPhone手機今年產量提高20%。摩根大通亦將這家科技巨頭納入其關注名單並提高其目標價，與周二收盤價相比，小摩的新目標價意味著蘋果股價還有20%的上漲潛力。

微軟漲0.54%，收在282.51美元，亦創歷史新高。該公司宣布其Windows作業系統也將上雲端，在更多設備上取用需要Windows作業系統的商務應用程式將變得更容易。

微軟和蘋果給標普500指數帶來最大的提振。

大型銀行和其他主要公司第二季財報在周三陸續出爐。由於市場主要關注重要的聯準會消息和通膨數據，因此企業業績雖然優於預期，但本周以來對市場的影響不大。

根據外媒分析，本周以來已公布季報的12家標普500指數成份股，其上季每股盈餘均優於市場預期，惟在公布財報後股價平均下跌0.56%。

美國銀行股價下跌逾2%，其第二季每股盈餘為1.03美元，優於分析師預估的77美分，但營收為216億美元，不及分析師預估的218億美元。該銀行表示，低利率使淨利息收入減少6%。

富國銀行第二季轉虧為盈，且表現優於華爾街預期，股價大漲4%。

花旗第二季獲利遠超出市場預期，但股價小跌0.3%。

美國航空大漲3%，該公司發布初估財報，稱第二季營收將優於先前預期，虧損也將較先前預期減少，並預告公司的現金流可望在第二季由負轉正。該公司排定於7月22日公布季報。

標普500指數今年來累計漲逾16%，過去一年來漲逾36%，顯示股價可能已反映利多消息。根據FactSet的數據，標普500指數成份股第二季獲利可望較去年同期增長64%。