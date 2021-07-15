本屆NBA已經打到了總冠軍賽的最後階段，而除了太陽和公鹿，其他28支球隊早已提前放暑假，有些球隊紛紛換了教練，有些則開始籌畫未來的球員交易補強，去年總冠軍湖人在今年季後賽首輪就出局，使得他們積極想做出一些改變。

Some free agency tidbits at @BR_NBA this morning: Kawhi Lowry Dennis Schroder and the impending summer of the sign-and-trade https://t.co/pylxEWxzcZ — Jake Fischer (@JakeLFischer) July 14 2021

其中後衛薛洛德(Dennis Schroder)的去留就成了一大麻煩，本季薛洛德來到湖人表現並沒有原先預期的好，例行賽為湖人出賽61場先發，平均打32.1分鐘，場均貢獻15.4分3.5籃板5.8助攻，投籃命中率43.7%、三分33.5%、罰球84.8%，都不是太理想。

到了季後賽更下滑到14.3分3籃板2.8助攻，6場比賽投籃命中率僅4成、外線3成，對球隊的成長幫助非常有限。而今日據《Bleacher Report》記者費斯徹(Jake Fischer)報導，湖人不想為他提供高薪或賦予更重要角色，願透過先簽後換來交易他。

Report: The Lakers “continues to gauge rival teams interest in Kyle Kuzma” but Dennis Schroder reportedly carries a “higher trade value” around the NBA



(via @JakeLFischer) pic.twitter.com/rTC3Zu3S0o — Hoop Central (@TheHoopCentral) July 14 2021

另外高層也同樣評估交易庫茲馬(Kyle Kuzma)可能性，所以明年賽季很可能看不到這兩位球員，但問題是聯盟有沒有球隊需要他們。目前據費斯徹報導，薛洛德拒絕球隊4年8400萬美元續約報價，使球隊開啟交易大門，公牛和尼克成為領先追求者，尼克在今年夏天能挪出5000萬美元以上空間來簽下他。

而據消息指出，除薛洛德外，湖人也有意和庫茲馬分道揚鑣，有消息人士告知《Bleacher Report》，雖然薛洛德在聯盟裡交易價值更高，但湖人也在同時評估其他球隊對於庫茲馬的興趣，若有球隊願意接手，他們將送走庫茲馬，庫茲馬本季場均貢獻12.9分6.1籃板1.9助攻，投籃命中率44.3%、三分36.1%、罰球69.1%。