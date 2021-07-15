【愛傳媒藺奕專欄】2015年的今天。我們來到全球知名的天體海灘，米克諾斯島的Paradise Beach，所以這篇當然限制級。

在我的願望清單裡，天體營本來連三十二強都排不上，隨著願望的實現，不知不覺居然擠進前四，原本擔心妻會拒絕，畢竟都「高齡」41歲了，沒想到她很豁達，說這年紀如果還有小鮮肉看她，那很榮幸耶。

聽聞米克諾斯島是富商、嬉皮、藝術家和同性戀的聚集地，而天堂海灘是天體的大本營。一上岸，我招了計程車，報出目的地，司機給了一個心領神會的微笑眼神。

希臘司機很熱情，不斷攀談，但大叔我緊張興奮又忐忑，又怕被發現自己是個天體菜雞，故作輕鬆擺出「葛優躺」，從頭到尾我就淡淡地兩個英文單字：Really? Okay，一副這沒什麽了不起的老鳥模樣。

天堂海灘的入口招牌非常顯著，我帶著奧運開幕中華台北掌旗官的心情，勇敢一步跨入，才發現偌大的海灘，非常冷清，現在是怎麽？有人確診了？三級警戒？

妻也有點失望，放聲大喊：「老娘要脫光囉，快來看啊！」

這才想起剛才司機的提醒。愛琴海雖然是地中海的內海，卻比你想像的更「浪」，加上我們抵達的時間已近黃昏，海水非常冰冷，下水的體感溫度，就像跳進一大片碎冰；至於沙灘上，大家躲起來各忙各的，等下你們離開走回公車站，就知道有多少人了。

既然四下無人，我們當然不會閒著，以下省略一萬字，只能說倘若大叔我年輕20歲，真想升上空拍機，鳥瞰看小鳥，就是一部看見台灣之愛情動作片。

之前我說過，只要你膽敢走出舒適圈，上天就會替你自動加戲。當我們回到公車站，已經有不少年輕人在等車了。疲憊的我們挑了一個石階隨意坐著，三位年輕金髮女孩迎面走來，非常喧嘩，其中一位走向妻子，居然直接就坐上她的大腿，妻很禮貌地推開，把位置讓出來，她們顯然是吸毒了。

幾個女孩持續嗨、不斷叫囂，四周的人卻若無其事，這氣氛比起從電視裡爬出的長髮女鬼和從下水道探出頭的小丑，更能喚起我的原始恐懼。

公車來了，司機直接擋下她們、不准上車，她們操著美語口音的英文和司機起了爭執，不斷口出穢言並肢體推撞，那位坐上妻子大腿的金髮女孩，神態恍惚地不斷用她的「胸器」朝司機頂撞。天堂海灘聞名的性、酒精、天體和毒品，不知糟榻多少豆蔻少女。

米克諾斯島讓人忘懷的還有貓咪和風車。貓的千姿百態，給了我一個撬開夢境罐頭的拉環，雲朵喝了我放在風車上的酒，於是她臉紅變成晚霞，我們勾勾手指，約定好，很快還要再回來。

作者為文學奬得主

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