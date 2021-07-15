【愛傳媒左化鵬專欄】白鶺鴒，多麼具有詩意的名字。

基隆市公車巡環站，不知何時豎立了一個解說牌。我湊前去看，內容是野鳥學會感謝市政府，在拓寬道路工程時，保留了市區的幾株桄榔樹（砂糖椰子），讓原先棲息此處的白鶺鴒，不致流離失所。立牌的用意也在於宣示野鳥學會，重視生態保育的決心與作法。

我不得不竪起大拇指，為賞鳥和愛鳥的人士按個讃。近幾年來，多虧他們不懈的努力，和熱心的推廣，讓生態保育的觀念深植人心。

近年來，基隆港的老鷹（黑鳶）增多了，每當薄暮時分，經常可見老鷹翱翔天際。最近從西伯利亞迷航來到金山水田的丹頂鶴，也因愛鳥人士的大聲疾呼，當地的老農不再用炮竹聲，嚇走遠來的嬌客。如今，瑪陵區的山林，也處處可見台灣藍鵲美麗的蹤影。

解說牌上也提到，東岸停車場的圍牆外，是賞鳥人士的秘密花園。華燈初上時，總有成千上百隻的白鶺鴒來此棲息。

過去為了保護生態，賞鳥人士視此地為禁臠，秘而不宣。後來因市府要興建東岸停車場，擔心白鶺鴒無枝可棲，他們一再向市府陳情，才使得秘密花園曝了光。

市府從善如流，終於聽從野鳥學會的建言，在愛三路和仁二路，保留了五棵桄榔樹，白鶺鴒有家可歸，才不致於四處流浪。

白鶺鴒究竟長得是什麼鳥模樣？我好奇地的前往一探究竟。已有賞鳥人士，早早就架設好大礮型照相機，眼睛眨也不眨，屏氣凝神的緣木求鳥。

我躡手躡腳，尾隨其後，定睛一瞧，只見樹梢上，只有孤零零的幾隻黑頸白腹的白鶺鴒，其他的大概白天都成群外出覓食了吧。

我仔細地觀看白鶺鴒，怎麼此鳥的身影，竟然似曾相識？想起來了，小時後，鄉下常見載運甘蔗的牛車，老牛不停的搖著尾巴，驅趕後頭一群唧唧鳴叫的小鳥，當老牛停頓下來遺便，牠們即刻蜂擁而上，如蠅附蛆。在糞便中不停的啄食，好像在享受一頓人間美味。

不錯，牠們就是「白鶺鴒」，以前的人叫牠「牛屎鳥仔」。改名換姓後，烏鴉變鳳凰，成了珍希鳥類。

作者為資深媒體人

照片來源：作者提供。

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