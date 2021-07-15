【愛傳媒葉毓蘭專欄】因為疫情影響，三級警戒更是延長至7月26日，造成暑假的延長、補習班無法正常開放，對於臺灣多數雙薪家庭而言，是非常頭疼的問題。

在暑假期間，孩子沒地方可以去，家長們必須上班賺錢養家糊口，又無法照顧孩子，現在也無法將小孩送到補習班、才藝班上課、照顧，家長們該怎麼辦？

政府雖然開始實施「微解封」，以緩解各產業所受到的衝擊，然而補教產業卻沒有在「微解封」的開放名單內，也影響了近15萬補教從業人員的生活，然而就連這次的補教從業人員疫苗施打造冊，也都是百般的刁難。

據報導指出，補教業者在這次的疫苗接種造冊，必須透過補習班資訊管理系統，完成個人資料的填寫，更要附上「良民證」和「畢業證書」，缺一不可，造成許多沒有申請良民證的行政或是招生人員都必須重新補件，耗時一至三個工作天，而教育部更是要求所有補教業者必須在7月19日前完成第一階段造冊，以及7月30日前完成第二階段，讓業者覺得時間過於倉促，不僅擾民，也是擾警，徒讓防疫期間，勤務大增的警察同仁，更加忙碌。

對於教育部要求補教業者的疫苗接種名冊都應附上「良民證」，並不合理，良民證的目的是證明民眾並無任何刑事犯罪紀錄，而施打疫苗則是為了保護自己更是為了保護社會大眾的健康，兩者之間毫無關聯，顯然行政目的與手段不當聯結，政府必須重新審視檢討，在這次對抗疫情的期間，不是要求民眾必須有「良民證」才能施打疫苗，而是儘速幫國人順利施打疫苗。

我始終認為施打疫苗與素行毫無相關，我堅決反對政府如此刁難補教從業人員的疫苗施打造冊，我希望政府對於這次「微解封」沒有被含括在內的補教業能夠多一點彈性，而非墨守成規，儘速完成疫苗造冊，幫助補教業者，幫助家長，也幫助學子們。

趕緊讓該打疫苗的人都能打到，社會才能恢復正常運作！

作者為立委、前警大教授

照片來源：教育部官網截圖。

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