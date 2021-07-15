新冠疫情衝擊各行各業，台南市議員謝龍介昨(14日)要台南市長黃偉哲向中央提案發放5000元消費券，以振興基層經濟。黃偉哲當場簽名承諾，並表示將向立法院民進黨團提案。此舉引發外界關注。行政院今(15日)回應，現在還在防疫警戒期間，以防疫紓困優先，防疫和紓困都要做得更好。

台南市議員謝龍介14日市政總質詢時，指疫情衝擊經濟，很多基層都快「沒氣，除當場捐贈現金100萬元給市府，希望拋磚引玉幫助經濟困苦的學童有飯吃，還要求市長黃偉哲向中央提案，於短期內發放消費券每人5000元，以振興基層經濟。

謝龍介表示，由於看到許多基層的人很可憐，他決定透過國民黨中常會向立法院國民黨團提案，希望行政院短期內發放消費券每人5000元，並要求黃偉哲也簽署承諾書，一起向中央提案促成此事。黃偉哲當場簽名承諾，並表示將向立法院民進黨團提案。

行政院發言人羅秉成今表示，還在三級警戒期間，民生經濟受影響，部分行業鬆綁相關措施，但各地也非常審慎，也不敢放鬆，還是防疫為重，像是日本媒體也說台灣以防疫為最重要目標，防疫在三級警戒，紓困也在進行中，振興在這階段有點太早評估這件事，因為消費券或是三倍券都是鼓勵國人消費，現在盡量控制疫情，若評估要發消費券或三倍券，恐怕會跟防疫政策有所不合，這階段或許還不是成熟時機討論。若疫情控制得當，紓困也得當，再來討論此議題未晚。