「是不是這個護身項鍊幫我們擋下了什麼？」一名男子在臉書上分享，近日帶老婆去汽車旅館，才進門便覺得一股無形的氣壓籠罩全身，本想更換房間，但又不想毀了老婆的興致，便將護身項鍊掛在門口，豈知，返家後發現項鍊的墜子竟斷成兩半，令他毛骨悚然。

原PO昨（14）日於臉書社團《靈異公社》指出，與老婆有意生孩子，婦產科醫師建議兩人白天「做功課」有利於懷孕，他便帶老婆至新北市土城區某家汽車旅館，才進門就被房間內濃厚的煙味勳到受不了外，他還感受到一股無形的氣壓籠罩全身，本來想要換房間，但看著老婆已興致勃勃在參觀房間各個設備，也不想嚇到她便算了。

原PO表示，自己隨身會佩戴「定光古佛」項鍊，怕「做功課」對古佛不敬，便將其拿下掛至門口附近的勾子，期間他也感受到有東西靠近自己，但並未看到任何不對勁，也就沒有再多想。

返家後，原PO習慣性將「定光古佛」項鍊上的墜子擦拭乾淨，沒想到當他拿出來時墜子竟然斷成兩截，令他傻眼「水晶2D雕刻的墜子，完全沒有撞擊的狀況下竟然斷了？」全身瞬間起雞皮疙瘩，「是不是這個護身項鍊幫我們擋下了什麼，所以才會毀損？」

隨身護身項鍊斷成兩截，令他起雞皮疙瘩。（圖／翻攝自靈異公社）

貼文曝光後，沒想到大票網友卻歪樓，「知道有觀眾還能做功課也蠻厲害的耶」、「下次換個金屬製的護身符跟他拚了」、「太可怕了！它們到底是想投胎還是要看好戲呢？」、「這樣功課還能做足做滿，真男人啊！」等。

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