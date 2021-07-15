鴻海永齡基金會執行長劉宥彤，上月18日隨鴻海創辦人郭台銘一行人入總統府見總統蔡英文，因穿牛仔褲遭前國策顧問黃越綏批評「穿著無禮、仗勢欺人」。國民黨立委李德維則反酸「陳時中還脫鞋搓腳咧」，強調真正該反省的是，一位長年標榜進步價值的女權作家，心裡怎麼會住著一個封建思想者？若非封建念頭作祟，就是覺得民間企業的義舉削了蔡的面子，所以找話來攻擊。

針對劉宥彤的牛仔褲事件，李德維14日在臉書發文坦言：「實在是令人哭笑不得，一位經常評論兩性議題的女權作家，卻拿另一位女性的穿著來做文章。」李質疑，劉穿牛仔褲晉見蔡總統又怎麼了嗎？姑且不論劉已解釋當天行程緊湊的為難之處，網友們也已經找出了各種新聞資料照片，佐證蔡英文接見的場合，其實從來就沒有什麼嚴謹的穿著規定，何況「陳時中還脫鞋搓腳咧」。

李德維強調，非正式不代表失禮，千年前孟子就曾教誨「說大人，則藐之」，意即別被權勢嚇唬。於是真正該反省的，應該是一位長年標榜進步價值的女權作家，心裡怎麼會住著一個封建思想者？「見總統耶！怎麼能穿牛仔褲？」又或者是那股封建念頭作祟，覺得民間企業的義舉削了蔡總統的面子，不管怎樣，就是要找些話頭攻擊。

不僅如此，李德維直言，他個人毫不懷疑，民意絕對站在劉宥彤這邊，但也不禁感慨，在台灣難道只要綠營不高興，做善事也這麼難？