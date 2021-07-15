因在通貨膨漲壓力下，全球最大經濟體美國將比預期更早的收緊貨幣政策，刺激美元走強，令以美元計價的金屬價格更顯昂貴，降低對其他貨幣持有者的吸引力，加上全球最大金屬消費國中國的需求不如預期，致倫敦(LME)銅價周三下跌，連帶拖累其餘多數金屬價格均跌。

分析師表示，美國聯邦儲備理事會(聯準會/FED)主席鮑爾周三開始為期兩天的國會聽證會，目前市場關注等待聯準會後政策走向，數據顯示，美國6月生產者物價指數(PPI)加速上漲，創下10年半來最大同比漲幅，表明隨著美國經濟從新冠疫情後復甦的強勁需求給供應鏈帶來壓力，通貨膨脹可能會維保持在高點不墜，銅價自5月觸及每公噸10,747.5美元的紀錄高點以來持續下修，但今年迄今仍上漲了21%。

終場周三(7/14)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲280美元，報每公噸32,661美元；期鎳下跌197美元，報每公噸18,581美元；期鋅下跌9美元，報每公噸2,925.5美元；期鋁下跌10.5美元，報每公噸2,525美元；期銅下跌70美元，報每公噸9,342.5美元；期鉛下跌12美元，報每公噸2,299美元。(商品行情網)