平常有在追偶像、藝人或是Youtuber的粉絲應該會知道，喜歡她們是一件要很努力的事！時常要被她們的可愛或是魅力閃到，直接被閃到心臟少跳一拍，但是有在追網美或是外拍美女的粉絲心臟就要再更強大一點了，時不時給你曬出意想不到的照片，流鼻血都有可能！不要以為那種大尺度的照片才能讓人流鼻血喔，蜂編要介紹的這位甜系美女「小璦 Aihsieh」也是能讓你鼻血止不住的，長這麼大第一次知道可愛也能讓你流鼻血嗎？見證一下是不是這麼厲害！

(圖／BEEMEN蜂報提供)

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總是飄著仙氣的甜甜女孩兒「小璦 Aihsieh」滿滿的仙女氣質真的隔著螢幕就能感受到直接票散出來，碩大雙眼還能搭上笑起來甜美的笑容，還有許多人都跟著點的淚痣，天生的樣貌就讓大家嫉妒又羨慕，根本是致命武器，氣質出眾連照片這麼遠的看都還是會被吸引，在IG上還能看出她是一位非常有愛心的人，貓貓狗狗我都不選全都要！美女又如此善良，粉絲都能直接融化，身材更是好的無話可說。

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