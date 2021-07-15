日本厚生勞動省擬下修美國莫德納（Moderna）COVID-19疫苗的可接種年齡，將從原本18歲以上才可接種，放寬到12歲以上即可，預計將在本月19日開會正式定案。

日本已在今年5月31日決定美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作研發疫苗的施打對象，從原本的16歲以上，擴大到12歲以上。

日本放送協會（NHK）報導，厚勞省今年5月批准莫德納疫苗時，因考量疫苗對17歲以下者數據不足，只允許莫德納疫苗施打對象為18歲以上的成人。

事後莫德納透過對美國12歲到17歲約3700人的臨床試驗，確認疫苗的有效性與安全性，由日本國內代理的武田藥品工業公司向厚勞省提出追加數據。

相關人士透露，厚勞省對此已完成審查，預計將在本月19日召開專家會進行報告後，將公費施打莫德納疫苗的對象擴及12歲以上。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1100715