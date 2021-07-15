自無名小站發跡，並曾登上該站「年度十大正妹」的「張香香」，算是元老級的網美人物，在 IG 上擁有超過 62 萬人追蹤的高人氣，而她的「E 杯胸器」也是許多網友認識她的原因！

雖然她沒有上傳過大尺度的辣照，但每每以「泳裝」造型現身時，都能靠著「陣陣乳波、蜜桃臀」的性感畫面，火速登上新聞熱搜，稱她為「泳裝女神」也不為過！

近日，她又上傳了 2 張身穿白色比基尼的照片，大方露出「美乳纖腰」，接著又伸直長腿，展現白皙又修長的完美曲線，並發文甜問網友：「1 or 2 ？」。照片曝光後，網友們也很有默契的回覆：「小孩子才做選擇」、「1+2」、「身形太完美」、「不愧是香香女神」......

雖然張香香的精緻五官，搭配雪白肌膚，總給人高冷、難親近的印象，但當她對鏡頭綻放笑容的那一刻，便會被那有如小女孩般的天真模樣給萌到！如此強大的反差魅力，也難怪可以從 10 年前一路紅到現在啊！

從無名小站到 FaceBook，再轉戰到 Instagram，今年，她也決定跟上趨勢，創立個人 YouTube 頻道《張香香愛吃》，目前共上傳了 3 支影片，分別是挑戰吃 100 塊雞塊、綁頭髮教學和女鞋介紹。不過，已經 9 個月沒更新頻道的她，也被粉絲敲碗希望她多拍不同的內容。

(本文由 JKF 提供)