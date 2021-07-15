聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周三出席眾議院聽證會時，再提到目前沒有升息想法，重申通膨是暫時性的態度，安撫市場對於通膨數據飆升的恐慌情緒，然而華爾街的投資人卻不認同聯準會的看法，並預測通膨數據會持續走高甚至衝上4%，而聯準會需要對此採取因應措施。

路透社報導，全球最大資產管理公司BlackRock執行長Laurence Fink表示，「我不認為1970年代的通貨膨脹會襲來，只是我們的通膨率將超過2%，甚至接近3.5%至4.0%，聯準會將不得不改變經濟政策以做反應。」

針對目前美國經濟現況，Laurence Fink認為，未來幾年內就業問題仍受到關注，且重新建立製造業與供給鏈的穩定是必須要努力的方向，但這些行動都會造成通貨膨脹數據上升，聯準會的態度也變得更加重要。

現階段投資人擔憂在經濟活動重新開放後，需求出現大幅反彈，但經濟過熱的狀況可能迫使聯準會提早縮減寬鬆貨幣政策，將不利風險資產的投資，對此，Laurence Fink強調，就算聯準會決定將利率提高50或100個基點也不會影響股市。

鮑爾周三在聽證會的發言被華爾街認為並無新意，主要提到目前就業市場尚未恢復到疫情前的水準，距離改變貨幣政策還有一段路要走，在基期效應的影響下，通膨數據可能在未來幾個月維持高檔，但隨著供應鏈恢復正常，數字將會趨緩，是暫時性的狀況。

鮑爾強調，聯準會不會放任通膨數據飆升，如果長期大幅高於原先預估的2%將採取行動，聯準會將在正確的時間做正確的事情。