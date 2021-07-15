美國送台灣250萬劑莫德納疫苗，加上政府自購的505萬劑到了80.04萬劑，所以台灣共有約330萬劑莫德納到貨，對此，資深媒體人趙少康今（15日）在臉書發文表示，目前打了181萬劑，還剩下148萬劑，但現在指揮中心的規劃是將提供縣市及中央專案施打109萬劑莫德納，趙不禁要問，為什麼突然冒出這麼多人可以打莫德納？這些人打的算不算特權莫德納疫苗？

對於指揮中心將規劃。提供109萬4466劑供縣市及中央專案施打，趙少康今（15日）在臉書指出，照理說這148萬3460劑應該留給打過第一劑的人打第二劑才對，因為第一劑打過AZ的人，依照歐洲各國的經驗，第二劑可以打AZ、莫德納或BNT，但第一劑打莫德納的人，第二劑似乎只能打莫德納，連能不能打同樣是mRNA的BNT都沒有定論。

據媒體的統計資料，趙少康稱，現在指揮中心的規劃是在剩下的148萬3460劑莫德納中，提供縣市及中央專案施打109萬4466劑，再給醫護、孕婦、機組員施打12萬1千劑，只剩下26萬8294劑。

趙少康質疑，為什麼打過第一劑的醫護、孕婦、機組員經過四周後要打第二劑，而其餘打過第一劑的人，要等十週才能打第二劑？如果打完第一劑經過四周打第二劑較好，所有打第一劑的人都應該在四周後打第二劑；如果打完第一劑經過十周打第二劑較好，那麼所有打第一劑的人都應該在十周後打第二劑，怎麼會有的在四周、有的在十周後打第二劑？到底哪個是對的？總是有一個對、一個錯吧？

此外，趙少康表示，為什麼要給縣市及中央專案施打109萬4466劑？這109萬4466人到底是些什麼人？他們究竟參加了什麼專案？為什麼突然冒出這麼多人可以打莫德納？這些人打的算不算特權莫德納疫苗？中央疫情指揮中心有義務公布這些人的詳細資料，不可以黑箱作業。

對於莫德納疫苗的施打，指揮中心指揮官陳時中13日表示，目前還剩下的109萬劑莫德納，19.2萬劑為部會專案疫苗，另有約90萬劑在各地政府手上，預計15日前可打完。