台股加權指數15日開在17878.78點，權王台積電（2330）將舉行法說會，股價開在平盤613元，漲勢略見休息，航運股陽明（2609）開高在170元，成交量爆增至5萬多張，帶動航運股紛紛走揚，台股當沖交易熱絡，指數企圖再衝刺萬八關卡。

美國聯準會主席鮑爾承諾會維持寬鬆貨幣政策，再加上蘋果躍上歷史收盤新高，帶動道瓊工業平均指數、標準普爾500指數小幅走揚。

道瓊工業平均指數7月14日終場上漲0.13％（44.44點）、收34933.23點。那斯達克指數下跌0.22％（32.7點）、收14644.95點。費城半導體指數下跌0.35％（11.62點）、收3289.18點。

資深證期分析師李全順指出，近期先前的人氣航運股走勢明顯轉弱，其原因有三：一是融資多殺多。二是市場傳出美國政府出手壓制運價，憂心運價高漲成為通膨的導火線。三是台股加權指數已見到18000點新高，高檔籌碼鬆動，法人換股操作。

他認為，短線上來看，電子股有機會在蘋果新機iPhone 13題材發酵下，重回多頭領頭羊。投資人宜參考短期均線多空變化，汰弱換強調整持股內容因應。