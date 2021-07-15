台、日桌球好手江宏傑、福原愛在本月初正式宣布離婚，近5年童話婚姻破滅，倆人將監護一對子女。恢復單身的福原愛，近日則被日媒爆料，她在爆發婚變時就賣掉婚房，並購入一棟價值約3億日幣、共90坪的高級豪宅，而展開新生活的福原愛現在獨居在豪宅中，並沒有和媽媽同住，而福原愛自年初回日本後，已半年多沒見到小孩。

福原愛離婚後徹底斷開江宏傑，根據日媒《News Post7》報導，福原愛把與江宏傑婚後購入的愛巢賣掉，以1億日幣（約台幣2569萬元）售出，積極展開新人生的福原愛，也揮別之前爆發不倫戀的房子，她則以3億日幣（約台幣7707萬）購入位於山坡地、環境清幽的90坪高級公寓式豪宅，過著獨居新生活。

日媒也提到，福原愛仍希望與媽媽和小孩同住，她才會選90坪大的房子，不過福原愛已半年多沒見到一對兒女，而福原愛母親福原千代自3月中從台灣回到日本後，就住在老家仙台，母女並未同住。

其實，福原愛在年初回到日本後，她就成立「omusubi」公司，但因接連爆發婚變、加上被拍到與高帥男同遊，讓福原愛形象大傷，公司只成立2個月就關閉，福原愛至今也沒有公開活動，不過隨著宣布離婚聲明後，福原愛放棄推特、臉書及IG，只選在微博發聲，也讓外界推測，福原愛之後將會把演藝重心轉往大陸。