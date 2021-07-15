美股消息面：

1.美國勞工統計局周三公布，6月最終需求生產者物價指數（PPI）月漲1%，超出經濟學家預期的月漲0.6%；與去年同期相比，6月PPI上漲7.3%，超出經濟學家預期的年漲6.8%，並創下1982年以來新高。排除食品和能源價格的最終需求PPI月漲1%，超出經濟學家預期的月漲0.5%；年漲5.6%，亦超出經濟學家預期的年漲5.1%。排除食品、能源和貿易項目的最終需求PPI月漲0.5%，年漲5.5%。

2.美國能源情報署（EIA）周三公布，上周（截至7月9日）原油庫存減少789.6萬桶，遠超出市場預期的減少400萬桶，並為連續第8周下滑。不過，上周汽油庫存意外增加100萬桶，市場預期為減少180萬桶。包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存增加370萬桶，遠超出市場預期的增加87.7萬桶。

3.媒體報導，沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國達成共識，合稱OPEC+的石油輸出國組織與其減產盟友可能達成產量協議，使供應增加的前景升高，加上美國庫存數據顯示需求可能放緩，受此打擊，周三紐約期油下挫2.12美元或2.82%，收在每桶73.13美元。倫敦布蘭特期油收跌1.73美元或2.26%，為每桶74.76美元。

4.儘管美國通膨數據超出預期，但聯準會主席鮑爾仍重申維持寬鬆貨幣政策不變的「鴿派」言論，周三ICE美元指數尾盤跌0.43%，報92.404，盤中一度升至92.832，接近上周觸及的3個月高位92.844。

5.聯準會主席鮑爾重申將維持量化寬鬆措施，周三金價彈升，紐約期金收漲15.1美元或0.8%，為每盎司1825美元，創下6月16日以來新高。