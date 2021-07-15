疫情警報尚未解除，加上暑假來臨，宅經濟持續發燒，數據會說話，中華電(2412)MOD頻道、包月影片收視遽增近三成，Hami Video更是暴增3倍，亞太電(3682)Gt TV流量和觀看人數則增加4成之多，顯示OTT、加值服務等新經濟已經成為電信業另一股成長引擎。

中華電表示，受疫情影響，影視串流需求爆發，帶動近期MOD頻道、包月影片收視遽增近三成；Hami Video更在疫情進入三級警戒第七週，創下收看人數成長三倍的驚人紀錄，從客戶觀影排行來看，不論是家庭客戶的MOD或以行動族為主的OTT-Hami Video，動作類與劇情類影片是客戶的兩大最愛，尤其是緊張刺激的動作電影、台韓日人氣戲劇與熱血動漫類更是激發影視流量爆發的三大關鍵。

中華電MOD用戶已經達206萬、OTT付費也有超過40萬，此波疫情帶動的宅經濟也推動申辦熱潮，加上即將引爆得東奧，中華電也希望4K加值用戶可以拚增加30~40萬，今年MOD營收、獲利會有明顯的成長。

亞太電推出串流影音和行動帳單代收服務多元優惠，搶攻暑假「宅娛樂」商機，亞太電表示，自5月中宣布三級警戒後，亞太電信帳單代收服務交易額較疫情爆發前成長2成，Gt TV流量和觀看人數增加4成，而民眾使用電信代收購買的數位服務前三名類別分別為遊戲、交友、直播平臺。據亞太電信內部數據顯示，疫情影響下，民眾居家時間變長，加上5G推升民眾使用高畫質串流服務頻率，窩在家看影集、聽音樂、玩遊戲，成為居家防疫最佳娛樂，電信帳單代收服務和加值服務成為傳統電信營收外的重要新經濟成長引擎。

亞太電挾宅經濟需求，看好數位串流平台戰爭延伸到音樂戰場，成為聆聽音樂主流，亞太電祭出搭配 KKBOX的獨家優惠價格，另外，更看好在疫情推波助瀾下，電信帳單代收服務營收持續提升，亞太電同步祭出MyCard遊戲點數卡滿額贈和新戶禮等多項暑假優惠。