近日網路瘋傳打完莫德納疫苗後，手臂會出現神奇磁力，可吸附鐵湯匙、手機等，且有不少人打完疫苗後跟風成為「萬磁王」。對此，行政院長蘇貞昌出面闢謠，表示「不要玩餐具」。
蘇貞昌昨（14）日在臉書破解6大疫苗謠言，首先是「疫苗會改造基因？」事實上，疫苗中的mRNA不會進入細胞核；至於疫苗會讓手臂有磁力一事，他則說「不要玩餐具！洗完澡就不會黏湯匙」。
對於打疫苗要打右手、打屁股，遠離心臟比較好的傳聞，蘇貞昌表示並無科學根據，副作用跟接種部位無關，染疫導致的心肌炎風險比打疫苗高。打完疫苗是否不能看牙醫、動手術？他表示，這是無醫學根據的謠言，請以醫生建議為主，世界各國也沒有禁止接種者使用麻醉。
「日本送的AZ有問題，原汁來自印度？」蘇貞昌解釋，該批疫苗原液來自美國Catalent公司，經查未發生交叉污染事件。此外，針對台積電、永齡購買BNT，因換標籤導致延誤一個月的說法，蘇貞昌強調，原廠標籤直送台灣，沒有換標籤因此延誤的問題。
蘇貞昌也呼籲，請大家多關心家中長輩、幫忙散播正確資訊，也請不要轉傳來路不明的疫苗假消息；而隨著疫苗供貨逐漸穩定，現在我們要拚施打率，早日達成群體免疫，台灣才能早日回到正常生活。
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