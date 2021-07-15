鄭家純（雞排妹）日前被周刊拍到當街摸大10歲「保時捷男」（王先生）的臀部，兩人還牽手進飯店，卻爆出男方已有未婚妻（A女），雞排妹慘被貼小三標籤；沒想到事件神逆轉，昨晚間A女發聲明向雞排妹道歉，強調「從來沒有所謂的小三和正宮」自己並非王先生未婚妻，不過雞排妹死對頭陳沂看到A女的署名，驚呼很像被要求簽本票的時候，順便被要求簽的東西，大膽推測根本就是畫押式簽名。

陳沂在臉書開直播指出，A女的聲明竟不是手寫稿，而是用A4紙打上內容，字字句句都感受到顫抖，也從來沒看過發聲明的人會寫「趙小姐」，通常都是簽本名，質疑這樣哪能證明趙小姐就是A女？另外，陳沂看到這份道歉聲明，不禁聯想到電影《九品芝麻官》戚秦氏被強迫認罪時的畫面，認為趙小姐的筆跡不太好看，「不能知道有沒有被強迫畫押，因為我們沒有證據，沒有證據只能說『疑似』」。

由於雞排妹剛爆小三風波時，陳沂就公然開砲，如今A女的道歉聲明一出，眾多網友紛紛好奇陳沂會不會崩潰？對此陳沂回應：「我不是崩潰，我是心痛，我的心就像黑菊姊揉保時捷男的屁股，被這樣狠狠的揉了。」狂酸這場鬧劇宛如「小三逼正宮道歉」，更替之前被雞排妹怒控性騷擾的翁立友抱屈，飆唱《我問天》暗諷雞排妹。

想不到陳沂因為開了這場直播，被臉書官方認定為成人內容，以違反社群守則限制30天的粉專權限，部份網友提出可能遭惡意檢舉，陳沂無奈的回應：「對啊，這樣的檢舉方式是遲早的，所以我重辦個粉絲團好了。」