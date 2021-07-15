新冠肺炎疫情未歇，國內昨(15)日新增27名確診病例，其中有17例為本土病例，10例為境外移入。確診個案中，新增6例死亡；台灣目前因新冠肺炎的死亡人數已經達到747人，台北市議員羅智強指出，近來台灣的確診死亡率是英國的48倍，民進黨政府卻不肯放手讓有能力、有意願的人去購買疫苗，難道不怕明年這樣的憾事重演嗎？

羅智強今日在臉書中指出，台灣的確診死亡率是近期英國的48倍，英國在這段期間受到疫情嚴重影響，但現在造就了「高確診、低死亡」的防疫成績，而這也是英國給民進黨政府的一堂課，英國人口大約是台灣的3倍，而單日確診則達到了3萬3千人，數據上是台灣的好幾千倍，是非常驚人的數字。

但是在這樣的狀況下，英國居然解封了。羅智強指出，從確診死亡的數據來看，英國的單日確診死亡僅有數十人，確診死亡率約為千分之一，已與流感想差不遠；而沒有群體接種疫苗的台灣，確診死亡率高達4.8％，竟是目前英國的48倍！

羅智強表示，要避免重症，這就是「疫苗」真正的意義。疫苗應該是要「撿到籃裡都是菜」，只要是WHO認證的疫苗，買得到都儘量買，寧願用不到送別人，也不要在急需的時候乾瞪眼；但去年民進黨覺得「疫苗夠了」，把BNT推掉，導致今年疫情爆發；現在民進黨又說「疫苗夠了」，不准民間捐贈疫苗，難道不怕明年憾事重演嗎？