巴西極右派領導人波索納洛因持續打嗝而住院，政府今天表示，總統受「腸阻塞」所苦，可能需要「緊急手術」。

上週開始，66歲的波索納洛（Jair Bolsonaro）一直公開抱怨自己於本月3日接受植牙手術後，出現持續打嗝的狀況。

巴西通訊部門聲明表示，波索納洛起先住進首都巴西利亞（Brasilia）一間軍醫院，現在已轉往聖保羅（Sao Paulo）接受更詳細的檢查。

聲明並未透露波索納洛何時住進醫院，也沒有提到他在哪家醫院。

波索納洛稍早表示，他精神不錯，感覺也很好。

在巴西利亞時，是麥塞多（Antonio Macedo）醫生替波索納洛進行檢查。波索納洛2018年競選期間遇刺，之後多次動手術，都是由麥塞多操刀。

波索納洛上週接受地方電台訪問時說：「我以前也有一樣的狀況，或許是我服用的藥物所引起，我一天24 小時都在打嗝。」

波索納洛昨晚在巴西利亞官邸外，一臉疲憊地向支持者抱怨這個問題。

波索納洛去年也曾感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），但症狀輕微，不須住院治療。