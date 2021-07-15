「雞排妹」鄭家純昨(14日)被週刊報導與保時捷男過從甚密，男方陪她到診所，接著又到飯店休息，引來疑似保時捷男前女友A女不滿。昨深夜鄭家純貼出A女道歉聲明，澄清自己是「被小三」，她接受媒體專訪還原A女跟保時捷男向她道歉經過，並強調「沒正宮也沒小三」，澄清兩人並非男女朋友，就算男方要交10個女友也跟她沒關係。

據《鏡週刊》報導，鄭家純日前被拍跟保時捷男現身飯店停車場，男方疑似是她新歡，但不久就被起底保時捷男身邊有A女，兩人原本論及婚嫁卻告吹。對此，鄭家純昨第一時間喊冤從不知道A女的存在，並形容和保時捷男認識4、5年，「是有感情和信任，卻沒有佔有慾的，不在意各自的交友世界」，呼籲A女：「希望妳發洩到此就好」。

雞排妹昨陷入與保時捷男緋聞。（圖／中時資料照片）

鄭家純之後進一步表示：「未婚妻不是事實，更沒有訂婚，A女在一開始也願意接受男方的感情觀。」並曬出A女道歉聲明，揚言這回有意提告酸民，「這次事件中，雖然週刊不餘遺力的扭曲事實、編寫故事，應該被譴責、也非常不健康，但更多的是酸民讓我們看到媒體文化是在怎樣病態的社會輿論下滋養茁壯。所以這一次，我一定會提告」。

據《三立新聞網》報導，鄭家純受訪還原A女道歉經過，透露她透過保時捷男轉達歉意，保時捷男也很愧疚，「他說很對不起，感覺我好像殺人放火了一樣！」原本A女打算用錄音檔道歉，因這起風波被嚇壞，而鄭家純心想自己是公眾人物，便幫她公開。至於如今和保時捷男的關係，鄭家純說就還是認識多年朋友，既使今天對方交了10個女友她也沒差，又問當天為何到飯店？雞排妹說因為自己室友比較早就寢，才會選到飯店聊天敘舊。