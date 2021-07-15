勞瑞斯牛肋排餐廳外賣美食又有新品，瞄準家庭市場全新推出獨門配方的「勞瑞斯獨家調味鹽蒜香烤雞」四人、六人家庭套餐，以「勞瑞斯獨家調味鹽蒜香烤雞」加上「20盎司頂級烘烤牛肋排」雙主菜，再搭配鮮調馬鈴薯泥、 香濃菠菜泥、奶油香甜玉米粒與英式草莓蛋糕 ，讓消費者與家人享受正宗「美」味。

「勞瑞斯獨家調味鹽蒜香烤雞」嚴選省產3斤左右鮮嫩雞隻，抹上勞瑞斯獨家調味鹽與胡椒，內部放置新鮮蒜頭醃製一整晚讓烤雞絕頂入味，最重要環節是在烘烤過程中將下方烤盤盛接到的雞油再淋上烤雞的表皮，為的就是增添表皮的香氣並兼顧肉質軟嫩，無論是戴上手套粗獷撕咬，抑或是使用精緻刀叉細細品嚐，鮮嫩多汁的烤雞都讓人回味無窮。

套餐內除了有整隻鮮嫩多汁的烤雞外，還有勞瑞斯著名「頂級烘烤牛肋排20oz」，只採用由美國農業部背書認可，且產量只佔全美國牛肉市場2%的頂級牛肉，並嚴選第6-12根肋骨的牛肋排(Prime Rib)帶有大理石紋油花且分佈均勻的上等牛肉，以低溫慢火烘烤，為的就是讓牛肋排受熱均勻並且將肉汁確實的保留在其中，品嚐起來極為鮮嫩多汁可口！再搭配美味配菜、新鮮沙拉、英式草莓蛋糕，多樣美味餐點等您大快朵頤。

六人餐則是四人餐的升級版，多加了「波士頓龍蝦佐松露脆薯」，特選重達1.5lb波士頓活龍蝦，只需經由簡單的清蒸烹調，品嚐龍蝦最原始的鮮甜味就是最好的享受，入口時感受到肉質甜美Q彈，讓您立刻上癮，吮指回味！而附餐的沙拉、馬鈴薯泥，還有勞瑞斯最經典的應是草莓蛋糕也配合增量，讓全家人吃得飽足。

勞瑞斯「獨門配方烤雞 & 頂級牛肋排四人饗宴」售價6099元，含2份沙拉、勞瑞斯獨家調味鹽蒜香烤雞、20盎司頂級烘烤牛肋排(附牛肋排醬汁Au Jus、辣根醬、約克夏布丁餅)、鮮調馬鈴薯泥含Gravy2 份、香濃菠菜泥2份 ，以及 奶油香甜玉米粒與 英式草莓蛋糕各2份。