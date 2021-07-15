台積電、鴻海分別購買500萬劑BNT疫苗供衛福部防疫使用。（圖／達志影像）

台積電、鴻海永齡順利購買到1000萬劑BNT疫苗，指揮官陳時中日前也透露，AZ並沒有開放給青少年、學生打，BNT是可以，所以當然也會留給學生先打。民眾黨立委蔡壁如今(15日)在臉書直指，基於國人的健康平等權，當然應該，更何況這個年齡群的人，是國家未來的主人翁，「但看在不斷被插隊、被排擠的20歲至49歲的這個族群眼裡，心裡的憤怒可想而知」。

關於BNT疫苗抵台後要怎麼分配施打，陳時中日前提到，已有初步計畫，但還是要疫苗抵台後才能具體落實，排入接種流程困難度不高，也不會讓大家拖很久，進來後也要封緘檢驗，那時候足夠讓大家先做預約登記，不過之後會和唐鳳政委商量，未來加開登記意願選項，可做複選，對大家施打意願也能比較好掌握。陳時中也直言，AZ並沒有開放給青少年、學生打，BNT已經有了，沒有其他可選擇疫苗，所以當然也會留給學生先打。

蔡壁如今在臉書分析，站在醫護人員的立場，除了第一線及必要的國安層級人員之外，施打順序排定的關鍵，應該是取決於「如何降低死傷」與「維持基本社會運作」才是，要降低死傷，就應該按年齡順序施打，「但回過頭來講，如果政府真的那麼關心12至18歲的這個族群，又怎麼會是只靠永齡基金會、台積電和慈濟這些民間單位的捐贈，而不是用盡一切辦法搶購？」

蔡壁如說，接下來，到了9月，學校要開學了，除了12至18歲的學生之外，18至22歲的大學生呢？12歲以下的小學生呢？還是要繼續靠民間捐贈或是國際贈送嗎？她說，「這一切因為疫苗接種排序問題，造成的亂象和族群對立，皆起因於疫苗不足的社會群體焦慮」。