環球晶(6488)發言人陳偉文今早表示，有關媒體報導所謂中國「卡關」事宜，公司並未聽說這個訊息，同時，公司的政策是不回應任何揣測的資訊。

早盤環球晶股價仍維持紅盤，守穩5日及10日線。

陳偉文強調，德商世創（Siltronic）併購案，到目前為止，除了先前公告的已經完成審查的幾個國家外，現在仍然在剩下幾個國家進行反托辣斯審查，包括中國。目前各國審查持續進行中，進度如同原先預期，所有審查結果，會在今年下半年完成。一如既往，我們也會在八月三日(週二)Q2線上法說再報告最新進度。

陳偉文表示，公司持續與各國主管機關合作進行審查程序，並且會適時對外公告相關進展。

環球晶目前在全球9個國家、擁有15座工廠，世創在德國、新加坡與美國3個國家共投資設立4座工廠；環球晶併購世創後，扣除重疊的美國之外，產能將分布達11個國家、19座工廠，全球製造布局提高競爭優勢，法人預期收購效益將可使環球晶全年營收邁向千億元大關。今年H1環球晶營收為300.14億元，年增10.28%。