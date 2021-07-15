早盤下挫的歐股，在美聯準會主席發表鴿派論調之後，平息了市場對通膨上漲的擔憂，歐股收盤時收復了當日大多數的失土，繼續徘徊在歷史高點附近。

周三泛歐Stoxx 600指數收跌0.40點或0.09%，為460.56點。指數在早盤一度下跌0.4%。礦業股、銀行股、汽車股上漲在0.3%至1%之間，緩解了整體指數的跌勢。

美聯準會主席鮑爾(Powell)指出，在經濟完成全面復甦之前，貨幣政策將對經濟提供「有力的支持」；並重申通膨的上升是短暫的。本周稍早公布的經濟數據顯示，美國六月通膨比預期的高漲，讓投資人擔心政策的收緊可能會提前到來。

IG首席市場分析師Chris Beauchamp指出，「包威爾的證詞，足以在大宗商品領域掀起波瀾，幫助英股上市的礦業股上漲」。

歐洲央行的官員在近幾周也強調，經濟復甦仍在進行，因之不會過早地取消支援措施。

儘管礦業股的上揚，然英國FTSE指數跌0.5%。周三數據顯示，英國六月通膨上升2.5%，超過英國央行目標，為自2018年8月以來最高水準。

旅遊休閒股跌1%，為跌幅較大的板塊之一。旅遊公司途易(Tui)大跌7.2%；報導指稱，在Delta變種病毒侵襲下，途易取消了許多本月和下月的旅程。

瑞典電信營運商Tele2上漲5.9%。在成本控制和傳染病不利因素退去之下，該公司上季核心獲利成長8%。

德國時尚品牌Hugo Boss漲2.1%。該公司預期全年營收將為成長30~35%。

漢莎航空跌1.8%。該德國航空公司表示，目前乘客人數約為疫情前水準的40%，預計今年底將達到60~70%。