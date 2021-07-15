產量恐下滑，帶動周三馬來西亞棕櫚油漲逾1%；因大馬新冠肺炎疫情嚴峻，且單日確診人數突破1萬，令市場擔心勞動力短缺問題，而致棕櫚油產量下滑，因此帶動馬來西亞棕櫚油價格漲逾1%，為連續2個交易日上漲，並維持5周高點。

周三(7/14) 馬來西亞衍生產品交易所(BMD)9月棕櫚油期貨終場上漲44馬幣，或約1.1%，至每噸4021馬幣（約957.6美元），而近月棕櫚油約漲1.1%，至每噸4094馬幣；大連期交所近月豆油約跌1.9%，近月棕櫚油約漲1.7%；芝加哥期交所近月豆油持平。(商品行情網)