亞系外資針對南亞(1303)出具最新研究報告，看好電子材料領域動能強勁，轉投資南亞科(2408)DRAM前景亦相當樂觀，有鑑於看好南亞前景，將南亞目標價由95元調升到111元、維持買進評等，調升南亞2021年和2022年的每股盈利預測分別為9.21元、7.55元。

亞系外資表示，南亞第二季業績表現穩健，單季合併營業額1039.9億元，營業利益230.4億元，稅前利益287.2億元，皆創下IFRSs合併財報實施以來的單季新高，歸屬母公司稅後利益230.4億元、每股稅後盈餘為2.9元，則為上市以來的歷史次高，南亞第二季營業利潤率也從第一季的18.2%增長至22.5%，營運表現優於預期。

亞系外資表示，南亞第二季營運動能主要來自於整體產品利差增加了27%。尤其是雙酚A(BPA)的價差，已飆升至創紀錄水準；電子材料事業部營收季增也躍升17%、佔銷售額的44%；至於乙二醇(MEG)業務因為市場供應充足，產品價差保持低位，仍然相對疲軟。

亞系外資表示，南亞在電子材料領域大放異彩，銅箔基板在全球市場份額達11%(CCL)，是台灣最大規模業者，預計在5G基地台和智慧手機需求持續帶動下，CCL行業在未來3年將以大約11%的複合年增長率增長。

亞系外資表示，南亞除將受惠ABF載板的強勁需求提振下，PCB前景看好，南亞還手握29.4%的南亞科(2408)持股，DRAM前景亦相當樂觀，將南亞目標價由95元調升到111元、維持買進評等，有鑑於看好南亞前景，調升南亞2021年和2022年的每股盈利預測分別為9.21元、7.55元。