用抗凝血劑不能吃綠色蔬菜、葡萄柚的時候不能喝綠茶，這些是真的嗎？為降低民眾疑慮，食品藥物管理署（下稱食藥署）邀請社區藥局吳厚澤藥師說明抗凝血劑（Warfarin）是什麼，以及有哪些飲食禁忌。

●Warfarin抑制凝血 使用過量恐致出血不止

Warfarin是一種雙香豆素的衍生物，早期發現牲畜進食發霉的甜苜蓿（含有雙香豆素衍生物）乾草後，傷口不易止血、血液難以凝固，研究人員將這種雙香豆素衍生物取名為Warfarin，並開發成老鼠藥，且有醫師嘗試於臨床上作為抗凝血劑。

Warfarin作用機轉為阻斷維生素K的還原作用，減少凝血因子的產生，進而抑制凝血，用於曾有栓塞性中風、曾做心臟瓣膜置換術、或是有動脈、靜脈、肺臟或心臟血管栓塞風險的病人，以預防其血栓形成，但如果使用過量，則可能引起出血不止。

●避免交互作用 飲食有禁忌

吳厚澤藥師提醒，Warfarin很容易與其他藥品或食品產生交互作用，而影響藥品的吸收與代謝。日常飲食中，有些食品會降低Warfarin的藥效，當攝取過多時，抗凝血劑藥效就會減弱，例如富含維生素K的蔬菜(如菠菜、甘藍菜、綠花椰菜、萵苣)肝臟、綠茶、高劑量維生素 C及輔酶 Q10。

相反的，不少食品或中草藥會增加Warfarin的藥效，大量食用可能會造成出血的風險，例如：丹參、當歸、銀杏、鳳梨酵素、蔓越莓、葡萄柚、魚油（每日超過2克）、維生素 E（每日超過400 IU）及葡萄糖胺等。

●觀察是否出血 小心中風和栓塞

既然有這麼多食品及藥品可能會影響Warfarin的藥效，病人在日常生活中，必須經常自我檢視，包括是否有疑似出血（不明瘀傷、血便、血尿、黑色便、暗色尿、牙齦出血不止）、疑似中風表徵（臉部肢體無力、感覺異常、突然單眼或雙眼視力模糊、語言障礙）、疑似靜脈栓塞（下肢腫脹、疼痛）等，若有這些症狀，應儘速就醫，請醫師調整劑量。