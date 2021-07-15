衛福部長、疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，清零不是目標，也不實際，然而內政部還不准「酬神戲」，讓前疾管局長張鴻仁質疑，這政策就奇怪了，希望不要被罵翻再來改。此外，他也支持餐廳開放內用，但是要各縣市政府聽的進去才有用。

張鴻仁在臉書發文，衛福部長陳時中都鬆口清零不是目標，但是內政部還不准「酬神戲」，這個政策就奇怪了。(資料照 鐘武達攝)

三級警戒持續，但開放國家公園、健身房、電影院等微解封，所有宗教活動依舊暫停，有廟口歌仔戲、陣頭的表演工作者表示，快2個月沒工作，生活快撐不下去，且「酬神戲只表演給神明看」，能否可以開放？指揮中心副指揮官陳宗彥14日回應，確實很多歌仔戲團、布袋戲團透過宗教活動維持，這部分會再跟文化部討論。

對此，張鴻仁在臉書發文，衛福部長陳時中都鬆口「清零不是目標，也不實際」，但是內政部還不准「酬神戲」，這個政策就奇怪了，希望內政部不要被罵翻再來改。

同時張鴻仁也同意台大公衛學院教授陳秀熙說的，打一劑疫苗加帶口罩，跟歐美打兩劑不戴口罩，保護力同樣好，以同樣的疫苗覆蓋率而言，台灣的群體免疫會比其他國家強，以及他與七位專家一致贊成餐廳開放內用，張鴻仁也舉雙手贊成開放，「但更重要的是各縣市政府要聽的進去」。